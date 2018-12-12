Эксперт объяснил, почему «страсбургского стрелка» не удалось задержать

Москва, 12 декабря. Чтобы оцепить Страсбургскую площадь, необходимо 10-15 минут, за это время человек может очень далеко уйти, объяснил президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Комментируя стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, он отметил, что повышенные меры безопасности на фоне происходящего во Франции необходимо было вводить на предпраздничных распродажах заранее.

«Конечно, было необходимо усиливать все меры безопасности в местах массовых гуляний, тем более это предрождественские дни, все понимают, что люди собираются на рождественских распродажах», — отметил Линдер в беседе с RT.

В то же время, по словам эксперта, обнаружить в толпе человека, который может оказаться вооруженным, крайне тяжело. Он напомнил, что видеокамеры и оперативные данные помогли быстро установить личность мужчины, открывшего огонь на рождественской ярмарке.

«Вопрос теперь в его поимке и привлечении к уголовной ответственности», — заключил Линдер.

Во вторник вечером на рождественской ярмарке в Страсбурге 29-летний местный житель открыл огонь из автоматического оружия. Жертвами стрельбы стали три человека, еще 13 получили ранения.

Мужчина с места преступления скрылся на такси. Как сообщает «Царьград», полицейские не застали его дома. В настоящее время ведутся поиски преступника. К ним привлечены 400 сотрудников полиции и 200 жандармов, уточняет телеканал «360». Правоохранители не раскрывают информации о нем, однако известно, что мужчина значился в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности, и был ранее судим за вооруженное нападение.