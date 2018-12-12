Президент Украины Петр Порошенко, выступая на американском телеканале Fox News, назвал инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля за нарушение государственной границы, «войной».

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал Порошенко и попросил помощи у НАТО, чтобы не дать России «оккупировать Черное и Азовское моря, как это происходит сейчас».

Запись интервью американским журналистам президент Украины разместил на своей странице в Facebook.

Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление Порошенко, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что процедура объявления войны заключается в том, что посол страны, которая начинает военные действия против другой, передает министру иностранных дел враждебного государства соответствующую ноту.

«Украинский посол ничего не передавал главе МИД России Сергею Лаврову. То есть официально Киев не объявлял войну России. И это хорошо. Мы не хотим войны. Но тот факт, что верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, первое лицо страны делает такое заявление, наводит на мысль, что можно ожидать наступления Киева. Собственно, представитель ДНР Эдуард Басурин пару дней назад об этом говорил в своем видеообращении», — заметил Александр Шерин.

Депутат Госдумы предположил, что слова Порошенко — это подготовка к наступлению в Донбассе, о котором стало известно разведке дончан. И это наступление направлено на то, чтобы отрезать каналы гуманитарной помощи ДНР из России.

«Но это попахивает истерией. Все-таки глава государства должен взвешивать каждое слово. Непонятно, Порошенко вызывает Россию на войну или призывает кого-то воевать против нас? Но против нас уже ведется война — информационная и экономическая», — считает Александр Шерин.

Парламентарий добавил, что заявления Порошенко являются частью его предвыборной кампании, в которой он выбрал роль персонажа популярного советского мультфильма «Приключения Фунтика».