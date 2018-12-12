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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 11 нарушений в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 11 нарушений в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

Дамаск, 12 декабря. Российская сторона за прошедший день зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкая — аналогичное число нарушений. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Так, российские военные за минувшие сутки зафиксировали 11 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб, говорится в документе.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 4, Алеппо — 4, Идлиб — 3», — следует из сообщения ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в провинции Алеппо.

Накануне российские военные зафиксировали 8 нарушений в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб.

Автор: Андрей Крылов
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