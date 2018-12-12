Территория возле Страсбургского собора оцеплена после стрельбы

Страсбург, 12 декабря. Территория у Страсбургского собора оцеплена после стрельбы неподалеку от рождественской ярмарки минувшей ночью. В результате нападения погибли три человека, и еще 12 были ранены.

Источник Reuters сообщает, что полиция продолжает держать оцепление. Полицейская операция продолжается.

Как передает «Царьград», стрелку удалось скрыться от правоохранительных органов. Во Франции повышен уровень опасности, в стране усилен пограничный контроль.

По данным СМИ, на поиски 29-летнего стрелка направлены 350 сотрудников полиции. Сообщалось, что подозреваемым в нападении является житель Страсбурга, ранее судимый по делу о вооруженном нападении.

Как передает телеканал «360», в больницах города находятся 12 пострадавших. Состояние шестерых из них медики оценивают как критическое.