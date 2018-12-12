На Украине вступил в силу закон о разрыве Договора о дружбе с Россией

Киев, 12 декабря. На Украине вступил в силу опубликованный накануне закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. Ранее документ подписал президент Украины Петр Порошенко, затем его одобрила Верховная Рада.

Напомним, закон подразумевает, что соглашение о сотрудничестве между Украиной и Россией перестанет действовать с 1 апреля будущего года. Договор был подписан в 1997 году президентами Украины и России Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

Отметим также, что решение президента Украины Петра Порошенко о разрыве договора не пользуется популярностью среди граждан страны. Согласно данным опроса телеканала NewsOne, менее 10% украинцев верят, что разрыв соглашения о дружбе с РФ будет выгоден их стране.

По мнению политолога Евгения Сатановского, после разрыва Киевом Договора о дружбе с Россией у Москвы нет оснований уважать границы Украины.