Дорогостоящие препараты для химиотерапии включили в список жизненно важных лекарств

Москва, 12 декабря. Дорогостоящие препараты, необходимые для проведения химиотерапии, правительство России включило в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.

Он отметил, что действующий перечень был обновлен и расширен.

«В него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов», — сказал Виталий Флек, пишет KP.Ru.

Он отметил, что на лекарственное обеспечение в 2019 году будут дополнительно направлены 70 миллиардов рублей. Согласно новой программе госгарантий, утвержденной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, были сокращены сроки ожидания диагностических мероприятий.

Флек отметил, что пациент с онкологическим заболеванием не может ждать обследования 30 дней — это непозволительно в случае данного диагноза. Именно поэтому правительство установило предельный срок ожидания, равный 14 дням.

Флек также подчеркнул, что все финансирование лекарств из перечня ЖНВЛП было пропорционально увеличено.