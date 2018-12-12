«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» в суды Техаса

Москва, 12 декабря. Украинская компания «Нафтогаз» обратилась в суды Техаса, чтобы обязать американские подразделения, входящие в структуры «Газпрома», предоставить документы, которые помогли бы украинцам на судебных разбирательствах в Нидерландах.

Напомним, с начала лета «Нафтогаз» пытается взыскать с российского газового гиганта 2,6 миллиарда долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Добившись предоставления документов, «Нафтогаз» рассчитывает попытаться оспорить сделку, по которой «Газпром» передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода «Турецкий поток» дочерней структуре в РФ, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать, пишет «Коммерсант».

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже более четырех лет. Предметом исков являются контракты на поставку и транзит газа. Отметим, что, несмотря на регулярные обвинения как в адрес «Газпрома» со стороны «Нафтогаза», так и со стороны Киева в адрес Москвы, Украина остается одним из основных импортеров российского газа — голубое топливо поступает на Украину по реверсной схеме из Европы.