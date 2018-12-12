Названа лучшая страна для экстремального туризма

Москва, 12 декабря. В течение трех лет подряд Чили признается лучшей страной для приключенческого туризма по версии World Travel Awards.

Отмечается, что южноамериканская страна считается лучшим местом для любителей экстремального отдыха. По мнению самих туристов, это идеальная страна для серфинга и дайвинга, пишет «ФедералПресс».

В Чили отличные климатические условия и береговая линия протяженностью свыше четырех тысяч километров.

Для поклонников парапланеризма отличным местом может стать город Икике, который расположен между пустыней Атакама и Тихим океаном, передает Пятый канал.

В чилийском городе Сан-Педро-де-Атакама можно лицезреть вулканы и лагуну Мисканти. Путешествие в горы и спуск по горным рекам популярен среди фанатов рафтинга.