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Три грузовика и автобус столкнулись под Пензой, есть жертвы

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Три грузовика и автобус столкнулись под Пензой, есть жертвы

Москва, 12 декабря. В среду утром в Пензенской области столкнулись три грузовика и автобус. В результате аварии один человек погиб, еще семеро получили травмы разной степени тяжести, сообщили в ГИБДД.

Как уточнили в инспекции, столкновение произошло в 06.30 утра на 408 километре трассы Р-158, соединяющей Нижний Новгород и Саратов. По предварительным данным, автомобиль DAF с полуприцепом Schmitz выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом». Вслед за этим в грузовики въехал еще один «Камаз» и автобус «ПАЗ».

Водитель первого «Камаза» погиб. В настоящее время специалисты устанавливают его личность. Водитель DAF, а также шестеро рабочих птицефабрики «Васильевское», которые ехали в автобусе, пострадали.

Сейчас движение на дороге, где произошло ДТП, перекрыто. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Автор: Василий Котов
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