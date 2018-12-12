Оскандалившаяся заявлением о «не просившем рожать государстве» Глацких вернулась к работе

Екатеринбург, 12 декабря. Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся скандальным заявлением о «не просившем рожать государстве», вернулась к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщили ТАСС в приемной департамента. Ранее чиновница была отстранена от работы.

10 декабря губернатор области Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому департамент молодежной политики региона был упразднен. Вместо него было создано министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Сообщалось, что департамент продолжит работу до окончания процесса реорганизации.

В комментарии ТАСС в ведомстве отметили, что Глацких «находится на выезде».

«Она уехала на совещание в правительстве, через сколько будет, подсказать не могу», — сказали в приемной.

Напомним, в Сети появился сюжет СМИ о встрече Ольги Глацких с молодежью Кировграда. Чиновница заявила, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению, так как «не просило» родителей молодежи их рожать. После того, как вспыхнул скандал, Глацких извинилась за свое высказывание и добавила, что ее слова были вырваны из контекста. Она отметила, что на самом деле хотела «усилить мотивацию молодежи», чтобы подростки вкладывали больше энергии и сил в процесс своего становления как личностей, а не только рассчитывали на помощь властей.