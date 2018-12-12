Росконтроль нашел лучшее в России сливочное масло

Москва, 12 декабря. Эксперты Росконтроля назвали лучшее сливочное масло, которое можно найти в магазине. Специалисты проверили 36 образцов продукта от разных производителей, масло шести брендов было признано качественным.

В ходе экспертизы продукт оценивали по 46 критериям качества и безопасности. Успешно проверку прошли образцы «Вкуснотеево», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».

В черный список Росконтроля по итогам исследования попали 17 марок, в том числе «Молоко плюс», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Родная кухня» и «Солнечная долина». Сливочное масло «То самое масло» и «Кубанский молочник» было признано опасным для здоровья. Как передает «ФедералПресс», в этих образцах эксперты обнаружили бактерии кишечной палочкой и признак фекального загрязнения.

Ранее Росконтроль назвал лучшие марки российского карбонада. Наиболее безопасным был признан карбонад марки «Рублевский».