Потеряли всякий стыд: в Совфеде жестко ответили на резолюцию США по «Северному потоку — 2»

Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию о противодействии «Северному потоку — 2». В документе конгрессмены призывают страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода, а также выступают за введение санкций против энергетического проекта в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Резолюцию в нижней палате Конгресса приняли единогласно.

По мнению членов Палаты представителей, «Северный поток — 2» является «существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов Вашингтона».

Законодатели призвали президента США Дональда Трампа «принять все возможные меры для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации энергоносителей для снижения зависимости ЕС от РФ».

В Совете Федерации назвали решение американских конгрессменов провокационным. Первый заместитель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Вашингтон пытается вытеснить Россию с энергетического рынка, поскольку Америка хочет продавать свой сжиженный природный газ (СПГ) по высокой цене европейским партнерам.

«Слушаешь такие вещи и поражаешься: и эта страна обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела США! Чем же тогда американцы занимаются? Они, по сути, потеряли всякий стыд, делая подобные шаги. Какое имеет право парламент государства, находящегося за океаном, принимать санкции против конкретного коммерческого проекта, который реализуют в России вместе со странами Европы?», — возмутился сенатор.

Собеседник ФАН предположил, что Европа все же не будет всерьез относиться к принятой в США резолюции по «Северному потоку — 2».

«Цель этих действий очевидна. США хотят убрать РФ как конкурента, и заменить дешевый российский газ своим дорогим СПГ. Я надеюсь, что европейские страны примут к сведению этот документ — но не более того, потому что они тоже умеют считать деньги. Избиратели в той же Германии не поймут, почему правительство должно принять решение отказаться от проекта, выгодного каждому немецкому гражданину. Я оставляю на совести американцев и палаты представителей Конгресса это решение и думаю, что в Европе восторжествует все-таки здравый смысл», — рассказал Джабаров.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность системы должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против реализации проекта активно выступает Украина, которая опасается остаться без доходов от транзита российского топлива, некоторые европейские государства, например, Польша, Литва и Латвия, а также США. Настроенные против России политики называют проект в энергетической сфере «политическим», несмотря на то, что в Москве неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер.