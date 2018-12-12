Поблажки от Европы кончились: в Совфеде объяснили рекордное подорожание газа для Украины

Стоимость газа для Украины приблизилась к 340 долларам за тысячу кубометров, об этом сообщает Минэнерго.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны или 339,21 долларов за 1 тысячу кубометров», — говорится в сообщении.

При этом буквально месяц назад стоимость голубого топлива составляла порядка 323 долларов за тысячу кубов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил рекордное подорожание газа для Украины. Российский парламентарий напомнил, что, во-первых, стоимость голубого топлива в значительной степени привязана к ценам на нефть. Благоприятная конъюнктура нефтяного рынка способствует повышению цен на газ.

«Во-вторых, в этом году зима наступила довольно рано. Соответственно, потребность в газе возрастает как в Европе, так и на Украине. Чем больше спрос, тем выше цены. Учитывая, что Украина получает российский газ реверсом, то он обходится Киеву гораздо дороже, чем в том случае, если бы он напрямую сотрудничал с Москвой», — говорит сенатор от Республики Крым.

По его словам, страны Европы изначально приветствовали те идеи, которые декларировали участники Майдана: свободу и демократию. Поэтому цены на голубое топливо искусственно сдерживались. Однако со временем в Евросоюзе поняли, что на ценовых послаблениях наживаются украинские власти, и поблажки для Украины кончились.

«Европа, судя по всему, испытывала определенную жалость к Украине в связи с теми событиями, которые произошли в 2014 году, поэтому отношение к Киеву было довольно снисходительное. Потому-то в определенной степени ЕС и сдерживал цены. Сейчас же мы видим, что на поблажках Европы обогащаются украинские элиты, лично [президент Украины Петр] Порошенко и его ближайшее окружение. Собственно, это и есть главные причины, по которым цены на газ на Украине повысились», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, в конце августа «Нафтогаз» отчитался, что страна прожила уже 1000 дней без покупки газа у российского «Газпрома». В отсутствие поставок из России Украина закупает газ по реверсу в странах Европы, из-за чего вынуждена серьезно переплачивать.