Москва, 12 декабря. Курс Киева на вступление в НАТО угрожает украинской государственности, усугубляя раскол внутри страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Такая конституция, она точно усугубляет раскол, делит страну на два берега, на наших — не наших. Это огромная — даже не мина, бомба под украинскую государственность», — подчеркнула она в интервью «Российской газете», комментируя внесение курса в НАТО в главный закон Украины.

Матвиенко отметила, что сегодняшнее украинское руководство нельзя назвать властью национального единства. Как пояснила спикер Совфеда, его привели «старшие партнеры», которые поддержали государственный переворот. При этом, по словам Матвиенко, целью этих «партнеров» было «разрушение дотла» дружбы Киева и Москвы.

«При поддержке заказчиков этого проекта они пошли уже на самое тяжкое, что можно — прописать в конституции свое стремление вступить в НАТО. А народ-то они спросили?» — задалась вопросом Матвиенко.

Государственный переворот произошел на Украине в 2014 году. Пришедшие к власти политики обещали улучшить экономическое положение страны, а также заявляли о скором вступлении Украины в НАТО и ЕС. Выполнить эти обещания новая киевская власть так и не смогла. Более того, материальное положение украинцев стало более тяжелым, многие жители вынуждены отправляться на заработки за границу.

Вместе с тем Киев начал активно проводить политику, направленную на разрыв как экономических и политических, так и культурных и исторических связей с Москвой. Так, на Украине запретили использовать термин Великая Отечественная война, а русский язык подвергается в стране преследованию. В частности, был принят новый закон об образовании, который запрещает преподавать в школах с пятого класса на каком-либо ином языке, кроме украинского.

Внести изменения в конституцию Украины предложил действующий президент страны Петр Порошенко. Поправки закрепляют в основном законе государства курс на НАТО.