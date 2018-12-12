Овечкин оформил хет-трик в матче с «Детройтом» и поднялся на 11-е место в топе НХЛ

Вашингтон, 12 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» при родных трибунах разгромил «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:2. Капитан столичного коллектива Александр Овечкин оформил хет-трик.

Alex Ovechkin recorded his 21st hat trick and Nicklas Backstrom notched four assists to lead the Capitals to a 6-2 win over the Red Wings#ALLCAPS #CapsWings https://t.co/htx7pSYet3 — Washington Capitals (@Capitals) December 12, 2018

По окончании встречи российский капитан был признан первой звездой матча.

Этот поединок стал 126-м для российского нападающего Овечкина, в котором от отметился двумя и более заброшенными шайбами.

По итогам победной встречи россиянин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обогнав канадского коллегу по цеху Дино Сисарелли (125 матчей).