Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Овечкин оформил хет-трик в матче с «Детройтом» и поднялся на 11-е место в топе НХЛ

55
0 Оставить комментарий

Овечкин оформил хет-трик в матче с «Детройтом» и поднялся на 11-е место в топе НХЛ

Вашингтон, 12 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» при родных трибунах разгромил «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:2. Капитан столичного коллектива Александр Овечкин оформил хет-трик.

По окончании встречи российский капитан был признан первой звездой матча.

Этот поединок стал 126-м для российского нападающего Овечкина, в котором от отметился двумя и более заброшенными шайбами.

По итогам победной встречи россиянин вышел на чистое 11-е место в истории НХЛ, обогнав канадского коллегу по цеху Дино Сисарелли (125 матчей).

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.