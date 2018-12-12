Минздрав напомнил россиянам о праве на бесплатную медпомощь

Москва, 12 декабря. Министерство здравоохранения РФ подготовило для россиян памятку о гарантиях бесплатного оказания медицинских услуг с детальным разъяснением прав пациентов. Об этом рассказал помощник главы ведомства Виталий Флек.

«В этой памятке есть раздел, который так и называется — «Куда обращаться по возникающим вопросам при нарушении прав на бесплатную медицинскую помощь», — указал заместитель министра.

По его словам, в памятке скрупулезно разъяснены ключевые гарантии защиты прав пациента. Кроме того, в инструкциях можно найти нужную информацию о представителе страховой медицинской организации, а также об офисе этой организации, где гражданин стопроцентно может рассчитывать на защиту своих прав на бесплатную медицинскую помощь, пишет News.ru.

Также Флек обратил внимание на то, что контроль за применением единого порядка оказания медицинских услуг онкологическим пациентам в России будет ужесточен, сообщает «Царьград».