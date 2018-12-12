«Безопаснее идти вместе»: Рогозин заявил о необходимости США сотрудничать с РФ в космосе

Нью-Йорк, 12 декабря. США совершат ошибку, если откажутся от партнерства с Россией по программам освоения космоса. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Необходимость сотрудничества объясняется тем, что только у РФ в настоящий момент есть техническая база, которая может обеспечить спасение экипажа в случае экстренной ситуации на орбите Луны, если говорить о программах освоения естественного спутника Земли.

Рогозин отметил, что даже если США создадут собственную систему лунной транспортировки, то запасной вариант должен оставаться всегда для обеспечения безопасности экипажа. Альтернативная система транспортировки астронавтов сейчас существует только у РФ. Глава Роскосмоса считает, что совместные с США программы пилотируемых космических полетов являются наиболее предпочтительным вариантом.

«Лучше, дешевле и безопаснее идти вместе. Политики скажут, что давайте будем делать сами отдельно друг от друга, однако политика заканчивается там, где появляется мнение серьезного ученого. Я это говорю», — сказал Дмитрий Рогозин в интервью The New York Times.

При этом он отметил, что Россия, в случае отказа США от сотрудничества, может пойти по пути укрепления партнерства с Китаем и Индией в космическом пространстве. Китай, подчеркнул Рогозин, предлагает много совместных инициатив. Глава Роскосмоса также не исключил возможность существования одновременно двух орбитальных станций: одну из них будут курировать США, а вторая станет совместным российско-китайским предприятием. Кроме того, Рогозин упомянул идею создания «станции БРИКС».