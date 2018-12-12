Семья с онкобольными детьми съехала с квартиры в Москве из-за травли соседей

Москва, 12 декабря. В Москве семья с детьми, страдающими онкологией, была вынуждена съехать с квартиры в Коньково из-за травли соседей. Петицию об их выселении подписали жильцы дома.

Соседи были уверены, что раком можно заразиться воздушно-капельным путем. Как заявила в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) старшая по подъезду Елена Аллина, о «заразности» онкологических заболеваний она узнала из программы по телевизору, передает «Ридус».

Женщина добавила, что российские врачи по какой-то причине не пользуются «секретом излечения рака», которым обладали советские ученые и инопланетяне.

Ситуация в Коньково вызвала общественный резонанс. Как сообщал «Царьград», с резкой критикой случившегося выступил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Позицию жителей, подписавших петицию, он назвал пещерной.

«Эта пещерная, людоедская позиция для людей XXI века, да еще живущих в большом европейском мегаполисе, вызывает у меня брезгливость и отторжение», — сказал он, добавив, что при необходимости готов вмешаться в ситуацию.

В то же время хозяйка квартиры, где проживала семья с онкобольными детьми, предположила, что ее жильцы уехали только на время. Фонд «Подари жизнь» также не подтвердил, что семья съехала из-за травли соседей.