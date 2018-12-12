В Госдуме напомнили экс-депутату Рады, от чего зависит бюджет Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов рассказал, почему большинство украинцев уезжают из страны в Россию на заработки. По его словам, они вынуждены покидать дом из-за действий властей страны.

«У нас три миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать на Украине и так далее. И мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде. Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. Они вынуждены работать в России», — заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Куликова, «украинцам приходится выполнять ту работу, которую не хотят делать россияне».

«Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее. Мы должны попытаться как-то этих людей поддержать, а мы им постоянно ставим препятствия на их жизненном пути», — посетовал экс-парламентарий.

В Государственной думе прокомментировали высказывание украинского политика. Как заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа корреспонденту Федерального агентства новостей, «украинцы уезжают не от хорошей жизни, поскольку они не могут получить достойную работу у себя в стране».

«Это обычное явление, когда люди из других стран приезжают и выполняют более низкую квалифицированную работу. Украинцы не могут найти работу у себя на родине, в другой стране они получают зарплату больше, чем у себя, поэтому они едут за рублем. Так у них появляется возможность заработать деньги и отправить их домой», — отметил депутат.

На претензии Куликова о низкоквалифицированной работе собеседник ФАН ответил, что это не так, и к гражданам Украины в России всегда относились и будут относиться с уважением.