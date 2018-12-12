Роскачество составило рейтинг приложений для покупки авиабилетов

Москва, 12 декабря. В преддверии новогодних праздников Роскачество составило рейтинг лучших приложений для покупки авиабилетов в российском сегменте Google Play и App Store. Как сообщается на сайте ведомства, специалисты проанализировали около 20 популярных сервисов по 77 показателям.

Исследование было проведено среди приложений билетных агентств и метапоисковиков, функционал которых позволяет составить маршрут из нескольких рейсов.

Лучшим метапоисковиком был признан Aviasales, а лучшим агентством — Trip.com. Данные сервисы наиболее полно соответствуют критериям безопасности: их алгоритмы передают персональные данные пользователей в зашифрованном виде. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов прокомментировал результаты проведенной экспертизы.

«Результаты исследования помогут потребителю составить полное представление о качестве приложений и облегчат процесс выбора нужной программы», — сказал Куканов.

Исследование было проведено на основе информации о сотнях рейсов, в рамках мониторинга специалисты купили и сдали авиабилеты для оценки сервиса мобильных приложений и метапоисковиков.

Отмечается, что спрос на внутренние перелеты в новогодние каникулы вырос по сравнению с показателями прошлого года. Если говорить о зарубежных направлениях, 10% покупателей выбрали для путешествий страны СНГ и Европы, 3% — Юго-Восточную Азию, 2% — Ближний Восток, около 1% покупателей решили провести новогодние праздники в США или Африке.