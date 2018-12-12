Избежать антагонизма с Россией: в США рассказали, как избавить экономику Украины от «влияния» РФ

Вашингтон, 12 декабря. Американские власти должны оказать давление на киевское руководство, чтобы помочь Украине провести реформу в экономической отрасли. Такие рекомендации Белому дому дали в Совете по международным отношениям — аналитическом центре дипломатического ведомства США. Эксперты полагают, что помощь Америки избавит украинскую экономику от «влияния» Российской Федерации.

В совете считают, что темп осуществляемых на Украине реформ вполне можно ускорить, если усилить дипломатический прессинг и предоставить Киеву техническую помощь вместе с материальной составляющей.

Администрации главы Белого дома Дональда Трампа, в настоящее время не обозначившей ясной позиции и стратегии по Украине, необходимо сделать реформирование энергетической сферы «центральной темой в отношениях с данной страной».

Таким способом американские власти смогут получить выгодную стратегию, «направленную против влияния Москвы у границ Североатлантического альянса». При этом Вашингтон сможет избежать «избыточных обязательств военной направленности и лишнего антагонизма с РФ», передает RT.

Как отмечают инициаторы рекомендаций, Москва якобы «использует зависимость Киева от российского голубого топлива в политических целях». По мнению совета, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность, Украине необходимо наращивать добычу газа на своей территории.

Напомним, ранее специальный представитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер одобрил решение киевского руководства повысить цены на газ для населения. По его мнению, это поможет Киеву приступить к к структурной реформе энергетического сектора.