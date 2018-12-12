«Восточная Антанта»: в США испугались сотрудничества России и Китая

Москва, 12 декабря. В США испугались сотрудничества России и Китая. Обозреватель издания The Hill Джефф Хоун заявил, что Москва и Пекин формируют «Восточную Антанту», чтобы противостоять США и НАТО.

По мнению Хоуна, Запад слишком поверхностно оценивает российско-китайские отношения, считая, что двум государствам не удастся создать прочный союз из-за территориальных споров, соперничества в Центральной Азии и некой «исторически сложившейся взаимной враждебности».

Обозреватель The Hill в свою очередь уверен, что Москву и Пекин объединяет недоверие к американской политике. Хоун заявил, что бывшие империи Россия и Китай якобы считают себя «жертвами игр западных государств» и хотят свергнуть мировое господство США.

Еще одним аргументом в пользу формирования альянса, по мнению журналиста, является то, что Россия и Китай не представляют друг для друга экзистенциальной угрозы. Хоун подчеркнул, что между странами существует исключительно экономическая конкуренция, ни одна из сторон не стремится изменить государственный строй другой стороны.

Подводя итоги, Хоун предположил, что «Восточная Антанта» якобы уже может существовать, и призвал Запад обратить внимание на этот союз. Он отметил, что нарастающая враждебность Вашингтона по отношению к Москве и Пекину будет только способствовать укреплению российско-китайского сотрудничества.

Отношения Китая и США обострились летом в связи с так называемой торговой войной. Вашингтон начал вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну товары из Китая. При этом американская сторона регулярно повышает сборы. Так, с января пошлины могут возрасти на 10-25%. Китай в ответ принимает аналогичные меры.

Запад в настоящее время все чаще выдвигает голословные обвинения в адрес Москвы. Из стран НАТО регулярно звучат заявления о якобы существующей «российской угрозе». В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что подобными обвинениями альянс пытается оправдать размещение своего вооружения у российских границ.