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«Восточная Антанта»: в США испугались сотрудничества России и Китая

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«Восточная Антанта»: в США испугались сотрудничества России и Китая

Москва, 12 декабря. В США испугались сотрудничества России и Китая. Обозреватель издания The Hill Джефф Хоун заявил, что Москва и Пекин формируют «Восточную Антанту», чтобы противостоять США и НАТО.

По мнению Хоуна, Запад слишком поверхностно оценивает российско-китайские отношения, считая, что двум государствам не удастся создать прочный союз из-за территориальных споров, соперничества в Центральной Азии и некой «исторически сложившейся взаимной враждебности».

Обозреватель The Hill в свою очередь уверен, что Москву и Пекин объединяет недоверие к американской политике. Хоун заявил, что бывшие империи Россия и Китай якобы считают себя «жертвами игр западных государств» и хотят свергнуть мировое господство США.

Еще одним аргументом в пользу формирования альянса, по мнению журналиста, является то, что Россия и Китай не представляют друг для друга экзистенциальной угрозы. Хоун подчеркнул, что между странами существует исключительно экономическая конкуренция, ни одна из сторон не стремится изменить государственный строй другой стороны.

«Восточная Антанта»: в США испугались сотрудничества России и Китая

Подводя итоги, Хоун предположил, что «Восточная Антанта» якобы уже может существовать, и призвал Запад обратить внимание на этот союз. Он отметил, что нарастающая враждебность Вашингтона по отношению к Москве и Пекину будет только способствовать укреплению российско-китайского сотрудничества.

Отношения Китая и США обострились летом в связи с так называемой торговой войной. Вашингтон начал вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну товары из Китая. При этом американская сторона регулярно повышает сборы. Так, с января пошлины могут возрасти на 10-25%. Китай в ответ принимает аналогичные меры.

Запад в настоящее время все чаще выдвигает голословные обвинения в адрес Москвы. Из стран НАТО регулярно звучат заявления о якобы существующей «российской угрозе». В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что подобными обвинениями альянс пытается оправдать размещение своего вооружения у российских границ.

Автор: Василий Котов
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