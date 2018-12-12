Ровно 25 лет назад принята Конституция РФ | 12 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

25 лет назад, 12 декабря 1993 года, была принята Конституция России Ровно 25 лет назад, 12 декабря 1993 года, была принята Конституция России. Президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию подчеркнул, что она выдержала проверку временем. По его словам российское законодательство создает условия для развития страны, защиты национальных интересов ее граждан, а также реализации открытой внешней политики. Российский лидер отметил, опираясь на принципы основного закона РФ, властям страны удается обеспечивать суверенитет и целостность государства, сохраняя гражданский мир и согласие.

Совет Федерации ответил на резолюцию США по «Северному потоку — 2» В палате представителей Конгресса США единогласно приняли резолюцию о противодействии «Северному потоку — 2». В документе призывают страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода, и выступают за введение санкций против проекта. Первый замкомитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту ФАН отметил, что Вашингтон пытается вытеснить Россию с энергетического рынка. И предположил, что Европа все же не будет всерьез относиться к принятой в США резолюции.

На Украине вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией На Украине вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. Ранее документ подписал президент Украины Петр Порошенко, затем его одобрила Верховная Рада. Закон прекращает действие соглашения между Украиной и Россией с 1 апреля будущего года. Напомним, договор был подписан в 1997 году президентами Украины и России Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Отметим, решение президента Украины Петра Порошенко о разрыве договора не пользуется популярностью. Согласно данным соцопроса, в выгоду от отмены соглашения верят менее 10% украинцев.