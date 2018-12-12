Сирия: около 770 беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании

Дамаск, 12 декабря. Около 770 беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана и Иордании за минувшие 24 часа. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Отмечается, что за прошедший день в свои дома с территории иностранных государств возвратились 768 беженцев, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 183 человека, а также из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 585 человек.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри республики вернулись 292 человека.

Согласно данным Центра приема беженцев, сирийские саперы за минувшие сутки разминировали 10,4 гектара территории. Специалисты нашли и обезвредили 44 взрывоопасных предмета, в том числе шесть кустарных взрывных устройств.