В России хотят запретить деятельность передвижных зверинцев
Москва, 12 декабря. Законодательный проект, регулирующий функционирование передвижных зверинцев, внесут на днях на рассмотрение Государственной думы. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.
По словам парламентария, передвижные зверинцы — это форма переезжающих концлагерей, а условия содержания зверей в них ужасные.
«Никакой просветительской нагрузки это не несет, поскольку на дворе XXI век, и люди обладают коммуникационными возможностями — интернетом, телевидением», — подчеркнул Шеин.
Депутат также напомнил, что для таких целей есть зоопарки. Поэтому, по его словам, в Госдуме рассмотрят проект, который касается регулирования правил использования животных в культурных мероприятиях, передает RT.
Он указал на то, что одной из норм законопроекта является де-факто «запрет по передвижным зверинцам».
Известно, что законодательный проект будет внесен в Государственную думу в ближайшие дни.