Названы самые экологически благополучные регионы России

Москва, 12 декабря. Эксперты общественной организации «Зеленый патруль» оценили экологическую ситуацию в российских регионах по итогам 2018 года. Первые три строчки списка заняли Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай.

За осень свои показатели улучшила Курская область, она поднялась в рейтинге на одну позицию. Топ-5 замкнула Белгородская область, далее расположились Мурманская область и Магаданская область. Также в десятку наиболее экологически благополучных регионов вошли Москва, Республика Коми и Санкт-Петербург.

Как пояснил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин, Москва поднялась в рейтинге на четыре строчки и вернулась в топ-10. Ранее столица исчезла из первой десятки из-за жалоб жителей ВАО на загрязнение воздуха сероводородом. Как передает RT, Нагибин уточнил, что источники запаха находятся загородом, а концентрация сероводорода в столице не превышает допустимых норм.

Худшую по стране экологическую обстановку специалисты зафиксировали в Свердловской, Челябинской, Иркутской, Московской и Нижегородской областях.