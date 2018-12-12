ВКС РФ и авиация Венесуэлы провели подготовку к совместным полетам

Каракас, 12 декабря. Экипажи Воздушно-космических сил России и ВВС Венесуэлы провели совместные занятия по подготовке авиационной техники к выполнению полетов на аэродроме «Майкетия». Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

По данным ведомства, совместные учения были проведены с целью обмена опытом подготовки летного состава.

Кроме того, отмечается, что подготовка к полетам окончилась проведением практических тренировок и розыгрышем полетных заданий, пишет KP.ru.

Напомним, ранее два российских ракетоносца Ту-160, военно-транспортный самолет Ан-124 и самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в международную воздушную гавань «Майкетия».

Глава дипломатического ведомства Штатов Майк Помпео написал в своем Twitter-аккаунте, что отправку в Венесуэлу двух ракетоносцев Ту-160 следует рассматривать как «пустую трату денег».

В России назвали слова госсекретаря США о стратегических ракетоносцах РФ Ту-160, отправившихся в Каракас, некорректными и неуместными.