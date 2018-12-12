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Два населенных пункта ЛНР попали под обстрелы ВСУ

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Два населенных пункта ЛНР попали под обстрелы ВСУ

Луганск, 12 декабря. За минувшие сутки украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР три раза.

Обстрелам подверглись окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской, а также районы сел Калиновка и Желобок. Украинские силовики применяли автоматические станковые гранатометы АГС, 120-мм минометы и стреловое, в том числе крупнокалиберное, оружие, сообщает со ссылкой на оборонное ведомство Луганской народной республики ЛИЦ.

Издание отмечает, что с осени 2014 года участники Контактной группы заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» более 20 раз. Условия перемирия неоднократно нарушались со стороны украинских силовиков.

Ранее «Известия» сообщали, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности полномасштабного наступления со стороны украинских силовиков в Донбассе. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины подготовили ударную группировку, в которую вошли 12 тысяч человек и 50 танков.

Автор: Виталий Малясев
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