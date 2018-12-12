Расчеты ЦВО в Хакасии отразили «атаку» крылатых ракет

Абакан, 12 декабря. Военнослужащие ракетной бригады Центрального военного округа в Хакасии отразили нападение условного противника с помощью зенитных ракетных систем С-300. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В пресс-службе заявили, что дежурные расчеты обнаружили крылатые ракеты условного противника, после чего произвели сопровождение и захват целей. Затем они поразили ракеты условного противника электронными пусками ракет, говорится в сообщении.

Также в ходе учений ракетная бригада ЦВО поразила авиагруппу условного противника, который планировал совершить атаку на стратегически важные объекты, подчеркнули В ЦВО.