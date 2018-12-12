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Один из задержанных украинских моряков объявил себя военнопленным

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Один из задержанных украинских моряков объявил себя военнопленным

Москва, 12 декабря. Один из украинских моряков, задержанных после инцидента в Азове — Денис Гриценко — отказался признавать вину и объявил себя военнопленным. Об этом заявил в среду представляющий его интересы адвокат Николай Полозов после того, как пообщался с ним в следственном изоляторе «Лефортово».

«На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным», — написал юрист на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом Полозов добавил, что к такому решению склонны все задержанные моряки.Также адвокат уточнил, что по отношению к Гриценко никто не применят никакую силу или прессинг, «наоборот, относятся уважительно».

Офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока отказался от дачи показаний, передавало ранее агентство РИА Новости.

Сорока, который находится в «Матросской тишине», воспользовался 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого и своих родственников.

Украинские корабли ВМСУ — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — 25 ноября нарушили российскую государственную границу, вторглись в территориальные воды РФ и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате корабли были задержаны.

Автор: Андрей Крылов
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