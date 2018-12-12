Подразделения беспилотников появились у артиллеристов ВВО

Владивосток, 12 декабря. В артиллерийских подразделениях Восточного военного округа впервые сформировали подразделения беспилотной авиации. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы прошли переобучение в Центре подготовки специалистов беспилотной авиации Минобороны России.

«Новые подразделения будут оснащены современными аппаратами семейства «Орлан-10», — говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

В Восточном военном округе заявили, что штатные подразделения беспилотных летательных аппаратов позволят повысить эффективность использования огневых средств и тактических приемов.