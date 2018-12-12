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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы

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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы

Москва, 12 декабря. В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить качественные рыбные консервы, так как требования по определяющим качество продукта физико-химическим показателям наиболее часто нарушены именно в них. Об этом сообщает сайт ведомства.

По данным Роспотребнадзора, доля рыбной продукции в общем объеме изъятых из реализации консервов составляет около 10%. Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты советуют обращать внимание на упаковку.

Она должна сопровождаться маркировкой, которая содержит информацию о наименовании, дате производства, условиях хранения и сроке годности продукции, ее  составе, пищевой ценности и массе нетто. На упаковке должны быть данные о наименовании и месте нахождения изготовителя и обозначаться единый знак обращения продукта на рынке стран «Таможенного союза».

Если консервы сделаны из мороженой рыбы, маркировка должна содержать отметку «произведено из мороженого сырья». Также важно учитывать, что на рынке в обращении могут находиться только соответствующие требованиям техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» консервы.

Автор: Виктор Мальцев
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