«Черная дыра» в Керченском проливе: в США заинтересовались «исчезновением» подлодки РФ в Крыму

Вашингтон, 12 декабря. Американские СМИ заинтересовались тем, куда из Севастополя могла уйти российская дизельная подлодка проекта 877 «Черная дыра». В Соединенных Штатах полагают, что «исчезнувшая» из Крыма субмарина могла отправиться в Керченский пролив.

В западной прессе ранее появились сообщения о том, что из Севастополя вышла в море дизельная подлодка проекта 877. В Америке ее прозвали «Черной дырой» в связи с бесшумностью и незаметностью. Оборонное ведомство Российской Федерации не распространяло никакой информации относительно маршрута субмарины.

Как считает американский военный эксперт Эрик Морено, субмарина может следовать в Керченский пролив. Кроме того, не исключено, что подводная лодка туда уже прибыла. При этом эксперт добавил, что данный маневр российской стороны не останется без внимания Североатлантического альянса, который направит в Черное море сопровождающий подлодки военный корабль.

Вместе с тем Морено отметил, что в данном регионе совершенно неподходящая глубина для атомных подводных лодок, поэтому Штаты технически не могут участвовать в таком мероприятии. Однако государства, которые обладают дизельными субмаринами, вполне могут «подсмотреть», чтобы установить, что происходит в Керченском проливе. Эксперт отмечает, что все это может превратиться в изматывающую игру под названием «кошки-мышки», пишет «Политпазл».

Однако, по словам эксперта, экипажу подводной лодки России может быть поручено вести наблюдение активности в акватории Черного моря. Таким способом Москва сможет моментально узнавать о кораблях, которые входят в эти воды.