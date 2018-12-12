Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Boeing-737 ударился хвостом о ВПП во время взлета в Нерюнгри

67
0 Оставить комментарий

Boeing-737 ударился хвостом о ВПП во время взлета в Нерюнгри

Нерюнгри, 12 декабря. Boeing – 737 авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку после того, как во время набора скорости задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел 11 декабря 2018 года в аэропорту Нерюнгри.

Воздушное судно должно было совершить полет по маршруту Нерюнгри — Красноярск. В настоящий момент причины происшествия устанавливаются. На борту самолета находились 103 пассажира, а также шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал, сообщает «Царьград».

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Ранее, 4 декабря самолет авиакомпании China Eastern совершил экстренную посадку в аэропорту города Наньчан из-за выпадения кислородных масок во время полета, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.