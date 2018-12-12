В Колумбии прокомментировали отправку российких Ту-160 в Венесуэлу

Богота, 12 декабря. Министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро заявил, что Богота не даст Каракасу спровоцировать себя военными маневрами, которые проходят при поддержке пославшей в Венесуэлу самолеты России.

«Колумбия не является страной-провокатором, она не провоцирует сама своих любых соседей, но и не поддается на провокации. Она не позволяет себя запугивать», — заявил министр в эфире радио W.

Гильермо Ботеро отметил, что любые военные маневры Венесуэлы не являются чем-то новым для Колумбии. Но вооруженные силы страны отвечают на них осмотрительно.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее заявил, что совместные полеты российских и венесуэльских самолетов направлены на подготовку страны к защите. Глава военного ведомства отметил, что никто не должен бояться присутствия этих самолетов, сообщает Газета.ru.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ приземлились в международном аэропорту Майкетия в Венесуэле 10 декабря. В южноамериканскую страну также прибыл дальнемагистральный Ил-62 и военно-транспортный Ан-124. Планируется, что российские самолеты примут участие в совместных полетах с ВВС Венесуэлы в штате Варгас.