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Додон надеется, что Путин посетит с визитом Молдавию до конца 2019 года

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Додон надеется, что Путин посетит с визитом Молдавию до конца 2019 года

Кишинев, 11 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин посетит республику с визитом в 2019 году. Об этом он заявил во время прямой линии с пользователями социальной сети «Одноклассники».

«Я очень надеюсь, что самое позднее — через один год мы проведем здесь ряд мероприятий с участием президента России», — заявил Додон.

По его словам, возможно, эти мероприятия пройдут даже раньше.

«В Молдавии его уважают и ждут», — подчеркнул Додон.

По его словам, если бы Путин мог участвовать в выборах президента Молдавии, то набрал бы 65% голосов. Додон также напомнил, что 2019 год будет годом Молдавии в России, а 2020 – годом России в Молдавии.

Отметим, Владимир Путин последний раз посещал Молдавию в 2008 году, когда занимал должность премьер-министра, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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