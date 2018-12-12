Экс-советнику Трампа по нацбезопасности могут дать условный срок

Вашингтон, 12 декабря. Бывшему советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну могут дать условный срок.

По крайней мере, именно на таком наказании настаивают адвокаты признавшего вину в даче ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований экс-помощника хозяина Белого дома.

«Когда Флинн признал себя виновным, он сказал, что работает над тем, чтобы все исправить. Он уже сделал это. По этим причинам мы с уважением просим суд назначить испытательный срок и общественные работы», — говорится в обращении юристов.

Напомним, что Флинн проработал в качестве советника по нацбезопасности около трех недель зимой 2017 года. Он ушел в отставку после того, как его обвинили в обсуждении санкций с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком.