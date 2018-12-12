В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека | 12 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека, 12 получили ранения. Полиция Франции обнародовала данные и фото мужчины, подозреваемого в расстреле людей на рождественской ярмарке. Им оказался 29-летний местный житель. Полиция Франции до сих пор не поймала преступника. СМИ сообщают, что по меньшей мере 600 полицейских и жандармов мобилизованы для поисков стрелка.

Минобороны РФ оснастит атомные подводные лодки ракетами «Калибр» Минобороны РФ оснастит атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр». По словам командующего Тихоокеанским флотом, адмирала Сергея Авакянца, в настоящий момент идет модернизация атомных ракетных крейсеров проекта под высокоточное оружие. Адмирал подчеркнул, что модернизации также подвергнется противолодочный корабль «Маршал Шапошников». Напомним, ракета «Калибр» может поражать цели на расстоянии около 2500 км.

Советник из США консультирует погранслужбу Украины В Киеве признали, что советник из США консультирует погранслужбу Украины по вопросам реформирования береговой охраны. Такое заявление сделал начальник отдела международной технической помощи администрации погранслужбы Украины, Вадим Ивко. По его словам, советник делится знаниями в вопросах реформирования системы мореплавания Украины. Также Ивко сообщил, что на Украине находятся специалисты таможенно-пограничной службы США. Они консультируют украинскую сторону в вопросах повышения эффективности охраны границы с Россией.