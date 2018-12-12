Канадский суд назначил залог для финдиректора компании Huawei

Оттава, 12 декабря. Верховный суд Британской Колумбии в Канаде постановил выпустить под залог финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

Залог составит 10 млн канадских долларов (около 450 млн рублей). Большую часть суммы необходимо внести наличными, сообщают «Известия». Кроме того, за Мэн Ваньчжоу должны поручиться пять человек.

Финансового директора Huawei выпустят, если США не направят официальный запрос о ее экстрадиции Канаде до 8 января 2019 года. На слушаниях 10 декабря канадская судья заявляла, что соответствующие документы еще не получены.

Ранее о готовности внести залог в размере 11,3 млн долларов США за Мэн Ваньчжоу заявлял ее муж Лю Сяоцзун, сообщает Газета.ru. Для этого он готов заложить свою недвижимость в Канаде.