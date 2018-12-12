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Рогозин прокомментировал операцию российских космонавтов по исследованию обшивки «Союза»

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Рогозин прокомментировал операцию российских космонавтов по исследованию обшивки «Союза»

Москва, 12 декабря. Руководитель Роскосмоса  Дмитрий Рогозин прокомментировал операцию российских космонавтов по исследованию обшивки корабля «Союз».

С заявлением на тему глава российского космического ведомства выступил во время сеанса связи с Международной космической станции в разговоре с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Олегом Кононенко.

«Сама по себе операция, я могу сказать, беспрецедентная по сложности и по риску. Вы ее выполнили очень успешно», — сказал глава государственной корпорации, обращаясь к россиянам.

Напомним, что космонавты на МКС нашли отверстие в корпусе «Союза», отогнув лист микрометеоритной защиты. Российские специалисты взяли пробы с внешней стороны космического корабля.

Автор: Константин Терехов
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