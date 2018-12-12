Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А получат ракеты «Калибр»

Москва, 12 декабря. Минобороны РФ планирует оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр».

По словам командующего тихоокеанским флотом, адмирала Сергея Авакянца, в настоящий момент идет модернизация атомных ракетных крейсеров проекта 949А под высокоточное оружие. Они будут адаптированы под комплекс крылатых ракет «Калибр», заявил Авакянц.

В интервью газете «Красная звезда» адмирал подчеркнул, что также модернизации подвергнется противолодочный корабль «Маршал Шапошников». На него также будет установлен ударный ракетный комплекс, подчеркнул Авакянц.

Напомним, «Калибр» — ракета корабельного или подводного базирования. Она может поражать цели на расстоянии около 2,5 тысяч километров, сообщает «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что до конца 2018 года в состав ВМФ России войдут два малых ракетных корабля и патрульный катер, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», сообщает RT.

Отметим, 7 декабря в Севастополь прибыл новейший малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Он успешно завершил государственные испытания, сообщала «Газета.ru».