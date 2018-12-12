«Мы же виноваты»: в Киеве рассказали, почему украинцы уезжают на заработки в Россию

Киев, 12 декабря. Депутат Верховной рады Украины VI созыва Кирилл Куликов рассказал, почему украинцы уезжают на заработки в Россию.

«У нас три миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине и так далее», — заявил политик в эфире украинского телевидения.

Куликов отметил, что руководство Украины создает все условия, чтобы к работающим за границей украинцам «относились как можно хуже». Политик подчеркнул, что большая часть украинских граждан, в отличие от певицы Лободы выполняет в России работу, которую отказываются делать россияне.

«Они не работают, в отличие от Лободы и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее», — сообщил Куликов.

Политик подчеркнул, что Киев должен попытаться поддержать этих людей, но вместо этого постоянно ставит им препятствия.

Ранее Газета.ru сообщила, что на Украине за пять лет на 20% сократился объем ввода в эксплуатацию жилья. За последний год показатель упал на 15,6%. Среди причин обвала строительной отрасли издание называет рост цен на жилье, дорогие коммунальные услуги и нежелание украинцев жить в своей стране. Покидают Украину работоспособные граждане, которые могли бы приобрести жилье. Внутренняя миграция жителей различных областей страны в Киев приводит лишь к повышению спроса на арендное жилье, отмечают эксперты.