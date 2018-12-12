Puma перевыпустила «умные» кроссовки 1986 года

Москва, 12 декабря. Компания Puma перевыпустила свою первую модель так называемых «умных» кроссовок, которые появились на прилавках в 1986 году.

Впрочем, в какую круглую сумму обойдется покупателям легендарная спортивная обувь – не сообщается, учитывая весьма скромный объем выпущенной партии, в которой всего 86 пар.

В кроссовки, которые можно будет купить в магазинах США и Японии, а также в Лондоне и Берлине, встроен Bluetooth, с помощью которого обувь передает данные сразу в приложение RS-Computer Shoe.

Как напоминают «Известия», 32 года назад при помощи первых «умных» кроссовок от Puma пользователи могут подсчитывать количество пройденных шагов, время и расстояние, а также узнать количество сожженных калорий.