Маск рассказал о скором появлении прототипа первого электропикапа Tesla

Нью-Йорк, 12 декабря. Компания Tesla может выпустить пикап на электрической тяге в 2019 году. На это намекнул глава компании Илона Маск в своем Twitter.

«Мне жутко не терпится выпустить пикап. Возможно, в следующем году мы представим прототип», — написал Маск в ответ одному из пользователей.

Отметим, что глава Tesla неоднократно упоминал о крупногабаритных электромобилях. В ноябре Маск заявлял о возможности появление в модельном ряду Tesla большого пикапа, который сможет проехать без подзарядки около 800 километров.

Ранее Илон Маск рассказал, что 2018 год был худшим в его жизни, поскольку ему приходилось работать по 120 часов в неделю. Бизнесмен подчеркнул, что это было связано из проблем с электромобилями, сообщает «Газета.ru».