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Vivo представила смартфон с двумя дисплеями и тройной камерой

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Vivo представила смартфон с двумя дисплеями и тройной камерой

Пекин, 12 декабря. Китайская компания Vivo представила смартфон с двумя Super AMOLED-экранами NEX Dual Display.

Основным дисплеем смартфона служит 6,39-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек. Второй экран имеет диагональ 5,5 дюйма и разрешение 1920x1080. Оба дисплея выполнены по технологии Super AMOLED.

В отличие от предыдущей версии устройства, NEX Dual Display не получил выдвижную камеру. Зато смартфон имеет чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и рекордные для подобных девайсов 10 Гб оперативной памяти. Кроме того, NEX Dual Display обладает аккумулятором на 3500 мАч со сверхбыстрой зарядкой (10V/2.25A).

Продажи смартфона в Китае начнутся 29 декабря, на китайском рынке цены на новинку начинаются от 720 долларов. О продажах смартфона в других странах не сообщается.

Ранее Газета.ru сообщала, что китайский суд постановил приостановить продажи семи моделей смартфонов от Apple в КНР.

Автор: Виктор Мальцев
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