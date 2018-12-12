Сирия: дети в провинции Латакия получили более 550 кг тульских пряников

Дамаск, 12 декабря. Дети в сирийской провинции Латакия получили более 550 килограммов тульских пряников.

Об этом журналистам сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Скочихин, добавив, что гуманитарный груз в населенный пункт Джабла доставили российские военные.

«В преддверии Нового года офицеры Центра организовали выдачу более 550 килограммов тульских пряников. Подарки получат нуждающиеся дети, дети-сироты и воспитанники школ-интернатов», — отметил Скочихин.

Также, по словам представителя Центра, российские военные в течение ближайших трех недель доставят сладости, в том числе пряники и Тулы нуждающимся детям, которые проживают в восьми провинциях страны.

Как напоминают «Известия», накануне национальный симфонический оркестр Сирии исполнил в Дамаске Третий концерт Сергея Рахманинова. Концерт прошел в Доме оперы в столице САР практически при аншлаге.