Сирия: музыканты из РФ проведут мастер-классы в Дамаске и Латакии

Дамаск, 12 декабря. Российские музыканты проведут мастер-классы для студентов консерваторий в Дамаске и Латакии в рамках благотворительного проекта «Музыка за мир». Об этом рассказал журналистам руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

По его словам, до начала боевых действий в Дамасской консерватории преподавали около десяти российских музыкантов, однако после начала войны в Сирии они вернулись в Россию.

Зайчиков подчеркнул, что теперь российские музыканты смогут провести мастер-классы в Сирии рамках проекта «Музыка за мир».

Отметим, что в рамках международного благотворительного проекта в Сирию приедут музыканты Виталий Ватуля (саксафон), Евгений Румянцев (виолончель) и Денис Чефанов (фортепиано).