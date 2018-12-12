Назван обладатель самого быстрого укуса на Земле

Нью-Йорк, 12 декабря. Ученые установили, что самыми быстрыми на земле челюстями обладают муравьи-дракулы (Mystrium camillae), которые способны кусать жертву со скоростью 320 километров в час. Об этом со ссылкой на исследование Эндрю Суареза и его коллег из Смитсоновского музея естественной истории в Нью-Йорке сообщает Royal Society Open Science

«Скорее всего, эти муравьи используют эту «суперспособность» для того, чтобы оглушать других насекомых или отталкивать их от входа в муравейник. Затем они транспортируют беспомощную жертву в центральную часть гнезда, где ее пожирают их личинки», — сообщил Суарез.

Муравьи муравьи-дракулы обитают в тропических лесах Австралии и Индонезии. В отличие от сородичей, они постоянно держат жвалы в закрытом состоянии. При этом челюсти вдавливаются кончиками друг в друга, накапливая огромное количество энергии деформации. Когда одно жвало соскальзывает с другого, энергия высвобождается, за 0,000015 секунды разгоняя челюсти до 320 километров в час.

Издание сообщает, что совместное исследование Mystrium camilla проводили физики и биологи. При этом использовались способные получать свыше 480 тысяч кадров в секунду высокоскоростные камеры и рентген.

Авторы исследования не исключают, что в тропических лесах Евразии могут обитать более быстрые представители рода Mystrium.