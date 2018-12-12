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В России подорожали почти все модели Mazda

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В России подорожали почти все модели Mazda

Москва, 12 декабря. В Российской Федерации подорожали практически все модели автомобильного концерна Mazda.

Как сообщают специализированные СМИ, исключение — новый седан Mazda6, продажи которого стартовали чуть более месяца назад. Все же остальные модели подорожали на сумму от 25 до 64 тысяч рублей.

К примеру, теперь седан Mazda3 можно приобрести за цену до 1 млн 408 тысяч, кроссовер Mazda CX-5 в самой максимальной комплектации обойдется покупателям в 2 млн 180 тысяч рублей.

Добавим, что всего за 11 месяцев уходящего года российские дилеры Mazda реализовали на территории всей страны чуть более 28 тысяч автомобилей, что почти на четверть больше, чем за АППГ, сообщает агентство АВТОСТАТ.

Автор: Константин Терехов
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