США развернули наблюдательные пункты на границе Сирии и Турции

Вашингтон, 12 декабря. Американские военные установили наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе, несмотря на возражения турецких властей.

Официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг заявил, что США развернули наблюдательные посты в северо-восточном приграничном районе Сирии по указанию министра обороны США Джеймса Мэттиса. Мэннинг подчеркнул, что установка блокпостов необходима для решения проблем безопасности Турции.

«Мы серьезно относимся к вопросам безопасности Турции и намерены координировать наши усилия с Турцией для обеспечения стабильности на северо-востоке Сирии», — заявил Мэннинг.

Ранее Турция призвала Вашингтон отказаться от сооружения наблюдательных постов в Сирии.Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США Джеймсом Джеффри глава Минобороны Турции заявил, что Анкара не позволит сформировать «террористический коридор» у своих южных границ.

Напомним, что международная коалиция во глава с США находятся на территории Турции незаконно, без разрешения властей страны. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом.